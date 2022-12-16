Жителей Медвежьегорского района предупредили о взрывах

На карьере Медвежьегорского щебеночного завода 16 декабря прогремят взрывы. Об этом жителей предупредили в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

На месторождении «Серый» предприятие будет проводить взрывные работы в карьере. Время – с 09:00 до 18:00.

О начале взрывов предупредят сиренами. Сначала подадут один продолжительный сигнал. Когда будут два длинных – это значит, что работы начались. Отбой обозначат тремя короткими сигналами.

С момента подачи первого предупредительного сигнала и до последних сирен входить и въезжать в опасную зону запрещено. // фото: freepik.com