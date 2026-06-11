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14 июня 2026
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Маркет

Салоны IDOL FACE приглашают на дни открытых дверей

Красивая атмосфера, прекрасное настроение и время, проведенное с пользой – хорошее сочетание чтобы восстановиться после трудовых будней

Современные девушки выбирают строить жизнь из “любви”. Любви к себе, своему телу и той красоте, которую нам подарила природа. Массаж лица — это метод сохранить свою естественную красоту без боли. Подарить телу истинное наслаждение и расслабление.
Салоны IDOL FACE приглашают на “День открытых дверей”, где можно всё увидеть своими глазами и почувствовать каждой клеточкой своего тела заботу от самой природы.
 “День открытых дверей» пройдет 15 и 16 июля

Запись на сайте: https://b857307.yclients.com/company/800811/menu?o= или по телефону: 89022200904

Ознакомиться с перечнем предоставляемых процедур и осуществить запись можно в группе салона. Также в группе можно узнать об актуальных новостях и акциях.
Адрес: ул. Еремеева, 38


Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИП Глазкова Ольга Борисовна. ИНН 100399055761.

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