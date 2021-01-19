С водой соединилась Божья благодать в Крещенский праздник

19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа в реке Иордан.

В храмах Карелии Чин великого освящения воды служили, по традиции, два раза — в Крещенский сочельник и в день Богоявления. В праздник с самого утра во двор Александро-Невского собора прибыла цистерна с водой, набранной в Вилговской скважине. Здесь же, во дворе храма, свершилось таинство обретения величайшей святыни: крещенскую воду можно пить в течение года, как говорит церковь, — с молитвой и верой.

- Пейте Святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное средство. Это говорю не только как врач, но и как священник,

- говорил Святитель Лука Крымский.