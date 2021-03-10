С сегодняшнего дня возобновляется прием передач в СИЗО-2 в Сегеже

В связи со стабилизацией эпидемической ситуации на территории республики, в Сегеже в СИЗО-2 с 10 марта возобновляется прием передач, сообщает паблик УФСИН России по Республике Карелия.

Таким образом, теперь прием посылок и передач осуществляется во всех учреждениях ФСИН. Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приема передач, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мер.

Вместе с тем, продолжают действовать следующие ограничения:

предоставление длительных и краткосрочных свиданий временно ограничено до особого указания во всех учреждениях;

приём граждан по личным вопросам временно не проводится во всех учреждениях. По всем вопросам граждане могут обращаться письменно посредством почтовой связи или через интернет-приемную УФСИН России по Республике Карелия.

УФСИН Карелии просит родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе и на официальном сайте территориального органа.

Фото с сайта prisons.net