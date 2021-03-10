Продукты и бензин заметно подорожали в Карелии

В Карелии заметно выросли цены на продукты питания и на топливо. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Карелиястата.

Так, стоимость минимального набора продуктов в феврале составила 5263 рубля. По сравнению с январем этот показатель вырос на 1,6%, а с начала года - на 2,6%.

Что касается топлива, то литр автомобильного бензина в республике, в среднем, стоил в феврале 46,70 рубля. За месяц цены выросли на 1,4%, с начала 2021 года - на 2,4%. Фото fbc.ua