С помощью резца и осины передать самобытность Карелии

Кронид Гоголев - выдающаяся личность города Сортавала и Республики Карелия. Народный художник России, мастер, работавший в уникальной технике скульптурного рельефа, известен во многих странах. Его произведения находятся в частных коллекциях глав государств и в музеях России.

Музей Кронида Гоголева - это особенное место. Все здесь проникнуто атмосферой таланта, который был не просто даром, но создавался кропотливым трудом, работой и терпением (смотрите видео).

Особое внимание в сюжете уделено скульптуре Петрозаводска, где высится уничтоженный Святодуховский собор. (Видео)