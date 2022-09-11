11 сентября 2022, 17:17
С помощью резца и осины передать самобытность Карелии
Скульптор Кронид Гоголев создал в дереве скульптурные рельефы русского севера
Кронид Гоголев - выдающаяся личность города Сортавала и Республики Карелия. Народный художник России, мастер, работавший в уникальной технике скульптурного рельефа, известен во многих странах. Его произведения находятся в частных коллекциях глав государств и в музеях России.
Музей Кронида Гоголева - это особенное место. Все здесь проникнуто атмосферой таланта, который был не просто даром, но создавался кропотливым трудом, работой и терпением (смотрите видео).
Особое внимание в сюжете уделено скульптуре Петрозаводска, где высится уничтоженный Святодуховский собор. (Видео)