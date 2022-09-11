11 сентября 2022, 15:58
Общество

Городской сад начали реконструировать в Сегеже

Сегежане ждут, что День республики пройдет у них

Городской сад реконструируют в Сегеже. Фотографии опубликовали в паблике «Сегежа слушает | Online» ВКонтакте.

Горожане пишут, что работы идут полным ходом, а День Карелии пройдет именно в Сегеже.

- Обещали, что День республики будет проходить в Сегеже, подождем... Работы идут, разрешили пройти, только осторожно, ну как-же!!! Там впереди Розовый Слон, - сказано в сообщении.

// Фото: «Сегежа слушает | Online» / ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Сегежа
городской сад