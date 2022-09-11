11 сентября 2022, 15:58
Городской сад начали реконструировать в Сегеже
Сегежане ждут, что День республики пройдет у них
Городской сад реконструируют в Сегеже. Фотографии опубликовали в паблике «Сегежа слушает | Online» ВКонтакте.
Горожане пишут, что работы идут полным ходом, а День Карелии пройдет именно в Сегеже.
- Обещали, что День республики будет проходить в Сегеже, подождем... Работы идут, разрешили пройти, только осторожно, ну как-же!!! Там впереди Розовый Слон, - сказано в сообщении.
// Фото: «Сегежа слушает | Online» / ВКонтакте