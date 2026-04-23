23 апреля 2026, 13:42
С дорожных знаков в Петрозаводске «сняли» динозавров
Петрозаводчанину выдали предупреждение из-за незаконной рекламы на знаках
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Рекламу выставки динозавров незаконно разместили на нескольких дорожных знаках в Петрозаводске. нарушителю пришлось все снимать.
В карельском УФАС пояснили, что закон о рекламе запрещает рекламу на знаке дорожного движения, опоре или ином приспособлении для регулирования дорожного движения.
Местный житель запрет нарушил и разместил на дорожных знаках баннеры с рекламой интерактивной выставки.
Карельский антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей и выдал нарушителю предупреждение. Рекламные баннеры нарушитель снял.