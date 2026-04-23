С дорожных знаков в Петрозаводске «сняли» динозавров

Рекламу выставки динозавров незаконно разместили на нескольких дорожных знаках в Петрозаводске. нарушителю пришлось все снимать.

В карельском УФАС пояснили, что закон о рекламе запрещает рекламу на знаке дорожного движения, опоре или ином приспособлении для регулирования дорожного движения.

Местный житель запрет нарушил и разместил на дорожных знаках баннеры с рекламой интерактивной выставки.

Карельский антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей и выдал нарушителю предупреждение. Рекламные баннеры нарушитель снял.