РЖД восстанавливают 70 поездов дальнего следования

В ближайшие дни РЖД восстановят движение более 70 поездов дальнего следования. В этот список входят 12 «Сапсанов» и 59 поездов, формируемых АО «ФПК». Такую информацию сообщили в пресс-службе холдинга.

36 поездов назначены на южные направления. На них россияне смогут добраться до курортов Черного моря и Северного Кавказа. Многие составы увеличат периодичность курсирования.

В РЖД отметили, что глубина продажи железнодорожных билетов еще в мае была увеличена до 90 суток. За последний месяц количество покупаемых за сутки проездных документов увеличилось со 100 тысяч до 200 тысяч.

В холдинге напомнили, что в поездах принимаются все необходимые меры для защиты пассажиров в период пандемии коронавируса. В пути вагоны убираются не менее четырех раз в сутки с использованием дезинфицирующих средств. Начали работу вагоны-рестораны.