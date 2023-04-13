Отловленная в феврале в Петрозаводске рысь пошла на поправку
Снимки заметно похорошевшей рыси появились в сообществе "Три медведя" в "ВКонтакте."
Как рассказал нам сотрудник министерства природных ресурсов и экологии РК Леонид Савастьянов, первые 10 дней рысь отказывалась от еды. Сейчас животное чувствует себя хорошо, у него появился аппетит. Он уточнил, что это молодой кот, которому еще нет года. Обычно в этом возрасте детеныши рыси находятся еще при матери.
— Нам неизвестно, по каким причинам рысенок остался один. О его дальнейшей судьбе пока говорить рано, пусть немного окрепнет. Для выживания у него появились все шансы, — заверил сотрудник Леонид Савастьянов.
Напомним, что этот рысенок был обнаружен в окрестностях Петрозаводска в конце февраля этого года. //Фото со страницы сообщества "Три медведя" ВК