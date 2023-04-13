Любишь медок – люби и холодок

В улье – более 15 тысяч пчел. У каждой – свои обязанности. Эти неутомимые труженицы – одни из самых важных и нужных для матушки-природы существ.

Иван Михайлов из вымирающей карельской деревни в жизни берет пример с пчел: получив помощь от государства, организовал «медовый» бизнес. Собственная пасека занимает все его время и все его мысли.

Подробности жизни пчеловода-самоучки – в нашем материале.