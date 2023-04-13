13 апреля 2023, 07:31
Любишь медок – люби и холодок
С какими проблемами сталкивается бизнесмен-пчеловод
В улье – более 15 тысяч пчел. У каждой – свои обязанности. Эти неутомимые труженицы – одни из самых важных и нужных для матушки-природы существ.
Иван Михайлов из вымирающей карельской деревни в жизни берет пример с пчел: получив помощь от государства, организовал «медовый» бизнес. Собственная пасека занимает все его время и все его мысли.
Подробности жизни пчеловода-самоучки – в нашем материале.