Ряд домов в Петрозаводске сегодня останется без воды

Холодную воду отключат в ряде домов Петрозаводска. О неудобствах горожан предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Холодное водоснабжение планируют отключить 13 января с 09:00 до 20:00.

Коммунальный ресурс пропаде на время плановых работ по адресам улица Правды, 4 (ЦСК); ул. Володарского, 3 (адм.), 6 (адм.), 8, 10 (адм.), 12, 10-А; улица Льва Толстого, 1, 3, 5, 11; улица Казарменская, 21 (адм.), 19 (адм.), 17; проспект Невского, 32.