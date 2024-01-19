Рухнувший пешеходный мост в Карелии восстановили

Пешеходный мост за 8,2 млн рублей, открытый в июле 2023 года, не продержался и полугода и обрушился в декабре в Олонецком районе.

С того момента велись работы по восстановлению переправы черед реку Мегрега в деревне Судалица. В процесс вмешивалась январская стужа, работы приходилось переносить. Но сегодня, 19 января, мост вновь открыли для движения пешеходов. Об этом сообщили в группе администрации Олонецкого района в соцсети.

Весной, когда потеплеет, деревянные конструкции обработают, а металлические покрасят. // фото скриншот видео из VK-паблика «Олонецкий район»