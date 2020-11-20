Рухнувшие на трассе «Фонтаны» деревья повредили трансформатор

Сильный ветер, который обрушился на Карелию, повалил деревья на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске.

По сообщению группы «Петрозаводск спортивный», под силой ветра рухнули три ели, которые повредили трансформатор. Спортивный объект остался без света. Судя по дате на снимках, фото были сделаны 18 ноября.

Руководитель Дирекции спорта Василий Филин считает, что любителям «Фонтанов» не стоит волноваться, но нужно пока потерпеть без света. Для устранения последствий непогоды на трассе привлекли специалистов. Они разберут трансформатор, устранят неполадки. Также планируется установить три столба на стоянке. Работы могут занять не менее недели.

Накануне непогода стала причиной коммунальных аварий в разных частях карельской столицы.(фото vk.com)