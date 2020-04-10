«Ростелеком» улучшает сети для абонентов, работающих удаленно

В «Ростелекоме» за текущую неделю увеличился спрос на подключение высокоскоростного доступа в интернет, растет число заявок на услугу городской телефонии.

Это вызвано массовым переходом на удаленную работу, повышенным спросом на дистанционное образование, интернет-продажи и цифровые видеосервисы. Все вышеизложенное повлекло за собой увеличение нагрузок на каналы связи и мультимедийную платформу Wink.

Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

Благодаря своевременным инвестициям в инфраструктуру и комплексу мер, которые специалисты провели заранее на сети по всей России, компания справляется с нагрузками. Связисты оперативно проводят работы по наращиванию мощностей и повышению устойчивости инфраструктуры связи. Кроме того, «Ростелеком» на постоянной основе ведет строительство, резервирование и модернизацию инфраструктуры, вкладывает существенные средства, чтобы сеть была устойчива к пиковым нагрузкам и имела запас ресурса.

«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. В настоящее время объекты связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями»

- сообщил Антон Годовиков, Вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Дежурные специалисты продолжают свою работу. Организованы дополнительные смены персонала. В большинстве служб состав сменных специалистов усилен. Все действия направлены на то, чтобы в сложных эпидемиологических обстоятельствах абоненты «Ростелекома» не беспокоились ни о чем другом, кроме своего здоровья и здоровья своих близких.