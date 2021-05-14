Рост числа новых зараженных Covid-19 выявлен в России

За последние сутки в России выявлены 9462 новых случая заражения коронавирусом. Это заметно больше, чем днем ранее. Умерли 393 человека, выздоровели - 9756. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3818 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 739, в Ленинградской области - 85, в Архангельской области - 52, в Вологодской области - 40, в Мурманской области - 35.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 922 901 раз. Скончались 115 116 человек.

Напомним, в Карелии 13 мая выявлены 48 новых заболевших. Фото rg.ru