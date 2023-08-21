Российский футболист попал в ДТП

27-летний нападающий сборной России по футболу и игрок самарского клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский попал в аварию.

Сам футболист не пострадал, сообщает «Матч ТВ». Фотографии с места ДТП появились в телеграм-канале «Мутко против».

Авария с участием двух автомобилей «Мерседес» случилась в понедельник в Самаре. На месте аварии образовалась пробка. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson