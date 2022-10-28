Российские таможенники перехватили контрабанду военной амуниции

Таможенники перехватили 12 посылок с продукцией военного назначения, которые житель Симферополя пытался отправить в США, Канаду и Францию. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Таможенниками были изъяты 12 посылок, в которых находились более 20 шлем-масок, противогазы, элементы к военным противогазам. При последующем обыске дома у отправителя обнаружили 500 единиц другой военной продукции – дозиметры, плащ-палатки, наушники, защитные очки, рюкзаки парашютиста-десантника, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы и другая военная продукция.

Всего в отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда боеприпасов и оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники». У него есть шанс провести ближайшие семь лет за решеткой. Фото: customs.gov.ru.