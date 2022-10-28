Пилоты потеряли сознание, истребителем никто не управлял

В Иркутске на месте разрушенного дома удалось извлечь из-под обломков «черный ящик» Су-30СМ. Его расшифровка поможет разобраться в причинах трагедии, сообщает издание «Коммерсант».

Пока считается, что отправить военный самолет в стремительное пике мог один из потерявших сознание пилотов, задевший ручку управления. Отмечается, что разобраться с причинами обморока и гибели пилотов будет сложно, так как система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена.

«Удар машины в землю был такой силы, что ее носовая часть заглубилась в землю на 6 метров, а кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы не просто разрушились или сгорели, а превратились в прах»,

- рассказал изданию один из участников расследования причин трагедии.

Напомним, истребитель проходил испытания. При наборе высоты связь с пилотами оборвалась. На помощь вылетел главный испытатель истребителей семейства «Сухой» в России Сергей Михайлюк. Он приблизился к терпящей бедствие машине и увидел, что оба пилота безвольно сидят в креслах, опустив головы.

Эксперты полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов стало отравление азотом. По одной из версий, газ мог остаться в системе обеспечения после ее проверки на прочность и герметичность под повышенным давлением. Фото: 38news.ru.