Российские масла завоевывают автопарки карельских предприятий

Компания «Ойлмаркет» предлагает полный спектр качественной автохимии российского производства для грузовых автомобилей и спецтехники

Уже 4 года в Петрозаводске успешно работает предприятие по продаже масел и запчастей «Ойлмаркет». Среди партнеров компании целый ряд крупных предприятий горнодобывающей и лесной промышленности, строительные фирмы, автосервисы и грузоперевозчики. Рост доверия со стороны покупателей и постоянное увеличение клиентской базы владельцы «Ойлмаркета» объясняют отличным знанием специфики этого рынка, грамотным, честным консультированием и наличием круглосуточного склада с огромным ассортиментом товаров в наличии.

С начала своего существования руководство компании очень тщательно отбирало производителей и поставщиков, ориентируясь на свой многолетний опыт, а также актуальные запросы и отзывы клиентов. Даже во время локдаунов и санкций удавалось и удается обеспечивать автопарки карельских предприятий оригинальными моторными, гидравлическими, трансмиссионными маслами и другой автохимией проверенных иностранных и российских производителей. По некоторым из них «Ойлмаркет» является эксклюзивным дистрибьютором.

Так, год назад компания стала единственным официальным представителем российской компании Vitex в Республике Карелия и Мурманской области.

И раз мы не посредники, а именно представители, то и предложение по цене у нас самое выгодное. Это позволяет не делать больших наценок и радовать покупателей демократичными ценами, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации,

- говорят в «Ойлмаркете».

Компания Vitex (осн. в 1992 г.) – производитель автомобильных масел, антифризов, тосола, стеклоочищающей и тормозной жидкости, автошампуней и другой автохимии. Сейчас линейка ее продуктов включает более 1200 позиций, а качество продукции соответствует требованиям и стандартам мировых автопроизводителей. Так, смазочные материалы торговой марки Vitex сертифицированы в системе ISO 9001. А линейка антифризов Vitex Ultra G, которая производится в Германии, имеет допуски известных автомобильных гигантов: Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen.

Что касается качества, то масла Vitex – полные аналоги таких брендов как «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл», но по более привлекательной цене. Масла производятся в Дзержинске на современном заводе с полным соблюдением технического регламента. Там же происходит конечный розлив продукции, что гарантирует оригинальность и защиту товара от фальсификации. И в случае с Vitex не надо переплачивать за бренд, значок и рекламу – покупатель платит только за сам продукт.

Это стало одной из причин, по которой в «Ойлмаркете» решили сотрудничать именно с этим производителем. Начиналось все с пробных закупок, небольших партий. Было важно получить отзывы своих клиентов. Когда продукция прошла такую проверку, решили начать переговоры и в итоге стали эксклюзивным дистрибьютором бренда в регионе.

Сейчас клиенты также смотрят, тестируют, а потом многие полностью переходят на продукцию Vitex. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение автопарков своих покупателей «Ойлмаркет» сформировал склад, где все позиции есть в наличии. В настоящий момент на складе находится несколько десятков тонн продукции, что позволяет закрыть любой запрос со стороны покупателей. Благодаря такому объему каждое предприятие может полностью удовлетворить свои потребности в маслах и другой продукции.

Помимо этого, опытные сотрудники «Ойлмаркета» всегда готовы оказать механикам и снабженцам организаций и предприятий помощь в подборе масел и дать свои профессиональные рекомендации.

Компания «Ойлмаркет» работает без выходных. В офисе на ул. Гоголя, д. 29 вы всегда сможете получить консультацию специалиста и заказать необходимые смазочные материалы, фильтры и запчасти. Сделать это можно и на сайте компании. А забрать заказ со склада компании можно в любое удобное время – он работает круглосуточно по адресу: г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 17А. Если у вас остались вопросы, звоните по тел.: +7(8142) 252-555.

//Фото: https://vitex.mobi

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