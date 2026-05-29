«Российские коммунальные системы» отмечают 23‑летие

В Карелии задачи «РКС» выполняют предприятия группы «РКС – Петрозаводск»:
- «ПКС – Водоканал» обслуживают 502 км водопроводных сетей, 430 км сетей канализации, 58 насосных станций, комплексы ВОС и КОС.
- «ПКС – Тепловые сети» отвечают за 280 км тепловых сетей, 16 котельных и 11 тепловых пунктов.
- «КРЦ» ведет расчеты за услуги водоснабжения и водоотведения для более 104 тысяч жителей и 3,2 тысячи организаций.
- «Энергокомфорт. Карелия» рассчитывает за электроэнергию для более 107 тысяч жителей и 4,3 тысячи юридических лиц.
Все это – ежедневная работа, благодаря которой в домах есть вода, тепло и свет.
С Днём рождения, «РКС». Впереди ждут новые проекты, развитие инфраструктуры и непрерывная работа во благо комфорта жителей страны.