«Российские коммунальные системы» отмечают 23‑летие

«РКС» обеспечивают услуги для 5 млн жителей и 46 тысяч организаций; штат компании насчитывает 9,5 тысяч сотрудников по всей стране. Инвестиции в коммунальную инфраструктуру с 2013 по 2025 годы достигли 22,8 млрд рублей

В Карелии задачи «РКС» выполняют предприятия группы «РКС – Петрозаводск»:

- «ПКС – Водоканал» обслуживают 502 км водопроводных сетей, 430 км сетей канализации, 58 насосных станций, комплексы ВОС и КОС.

- «ПКС – Тепловые сети» отвечают за 280 км тепловых сетей, 16 котельных и 11 тепловых пунктов.

- «КРЦ» ведет расчеты за услуги водоснабжения и водоотведения для более 104 тысяч жителей и 3,2 тысячи организаций.

- «Энергокомфорт. Карелия» рассчитывает за электроэнергию для более 107 тысяч жителей и 4,3 тысячи юридических лиц.

Все это – ежедневная работа, благодаря которой в домах есть вода, тепло и свет.

