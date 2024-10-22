22 октября 2024, 19:50
Происшествия

Российская журналистка вместе с другом погибла на отдыхе

После гибели трех человек в отеле в Узбекистане возбудили уголовное дело

В отеле в Ташкенте обнаружили тело российской журналистки Инессы Паперной и ее друга. Журналистка приехала в Узбекистан в отпуск.

Среди предполагаемых причин трагедии называется отравление неизвестной этиологии, а также болотным газом, который мог проникнуть в номер через вентиляцию после чистки бассейна, сообщает «Газета.Ru».

В том же отеле в еще одном номере было обнаружено тело третьего погибшего. По факту гибели людей возбудили уголовное дело. Идет расследование. Точную причину гибели трех человек установит экспертиза. // фото unsplash.com/ Michael Fortsch

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