Россиянки хотят практичных подарков на 8 марта

Традиционные поздравления с 8 марта в виде конфет и открыток уже не актуальны. Чего хотят женщины, «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук Сима Мусатова.

«Женщины с самого детства слышат пожелания про красоту, нежность и весну. В какой-то момент они становятся шаблонными: даже если поздравляют от всего сердца, эти изначально хорошие слова превращаются в безликие и кажутся формальностью",

- считает Сима Мусатова.

Чтобы избежать разочарований, нужно дарить то, что вызовет приятные эмоции или будет полезным для конкретной женщины. И это не обязательно должен быть дорогой подарок. Вместо конфет можно подарить билеты в театр и на концерт, поход в музей или SPA-салон.

Среди женщин сейчас востребованы и возможности для развития: онлайн-курсы, мастер-классы, подписки на образовательные платформы.

В любом случае, мужчина должен изучить привычки женщины, знать ее потребности и вкусы. Тогда и подарок придется кстати. // Фото: Петрозаводск говорит.