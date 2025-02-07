Россиянкам назвали самые модные прически этого лета

Стилист Яна Кондратьева назвала прически, которые будут модными весной и летом 2025 года. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, эксперт рекомендует обратить внимание на стрижку боб с прямым срезом. Такая прическа подойдет любому типу лица и придаст волосам объем, уверена Кондратьева. Также она советует присмотреться к текстурным прическам, где отсутствует ровный срез, а пряди разной длины чередуются между собой.

Помимо этого, стилист включила в число популярных трендов этого года прямую челку и стрижки с геометрическими линиями. Также в моду войдут прически с гладкими пучками, кудрями или легкими волнами.

Что касается окрашивания волос, в тренде будет шоколадный цвет и его оттенки. Этот цвет подойдет практически всем, уверена эксперт. Он смотрится максимально естественно и свежо, подытожила Кондратьева. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder