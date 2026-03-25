Россиянка поехала на работу в Таиланд и пропала

35-летняя жительница Уфы в августе прошлого года переехала на работу в Таиланд, а перед Новым годом перестала выходить на связь. Родственники подозревают, что её три месяца держат в рабстве, сообщает Shot.

По информации источника, женщина работала помощником юриста, когда начальник предложил ей переехать в Таиланд для работы в новой юридической фирме с высокой зарплатой. Жительница Уфы согласилась и сначала регулярно выходила на связь с родными.

Через несколько месяцев она сообщила о денежных проблемах и попросила брата перевести 300 тысяч рублей. После получения денег россиянка перестала выходить на связь. Близкие предполагают, что женщину могли продать в рабство в Мьянму и заставляют работать в одном из скам-центров.

Ранее сообщалось о 21-летней студентке из Екатеринбурга, которую сначала заманили в Таиланд на заработки, а затем она оказалась в рабстве в Мьянме.