Россиянка обнаружила черную жемчужину в мидиях из супермаркета

32-летняя жительница Новосибирска едва не сломала зуб, попробовав на ужин купленных в супермаркете моллюсков. В одном из них «выросла» черная жемчужина.

Россиянка считала, что жемчуг можно встретить в устрицах, да раковинах побольше. Но почерпнутая из Интернета информация говорила обратное – жемчужину можно найти и в мидиях.

Как пишет «КП-Новосибирск», малюсенькая жемчужина хоть и не представляет большой ценности, но россиянка хочет сохранить находку из-за необычного совпадения. Ее дочь зовут Маргарита, что с древнееврейского переводится как «жемчужина». Женщина хочет сделать для девочки кулон с найденной в мидии жемчужиной.

Жемчужины в мидиях, которые продают для употребления в пищу, редкость. Мидии выращивают на фермах в достаточно сжатые сроки, для образования жемчужины нужно не менее 2-3 лет. // фото nsk.kp.ru