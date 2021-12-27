Россиянин обманул World of Tanks и World of Warships на 670 миллионов

Уголовное дело о продаже ботов и чит-программ для игр World of Tanks и World of Warships дошло до суда, сообщает газета «Коммерсантъ».

Его фигурантом стал екатеринбуржец, которого обвинили в создании и распространении вредоносных программ, которые помогали игрокам вести игру в автоматическом режиме и зарабатывать внутриигровую валюту и очки опыта. Игра с ботом давала пользователю нечестное преимущество над другими соперниками без бота.

Цена пакета ботов зависела от количества боев. Например, пакет с 150 боями стоил 25 рублей, с 15 тысячами - 2125 рублей. Представитель разработчика игр Wargamig сообщил, что эксперты оценили нанесенный ущерб в 670 миллионов рублей.

Санкция статьи о создании вредоносных программ предусматривает лишение свободы до пяти лет. (фото pixabay.com, 11333328)