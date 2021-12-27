27 декабря 2021, 18:58
Мужчина подобрал на улице карту и стал фигурантом уголовного дела
Подозреваемый расплатился чужой банковской картой в магазине за алкоголь
40-летний петрозаводчанин обронил банковскую карту на улице. Через какое-то время ему пришло смс-сообщение о списании двух тысяч рублей. Владелец карты сообщил в полицию о краже.
Сотрудники угрозыска пообщались с 39-летним подозреваемым. Петрозаводчанин рассказал, что карту нашел, а разыскивать владельца не стал. По чужой карте он расплатился в магазине за алкоголь, рассказали в пресс-центре МВД.
Фигуранту головного дела грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается. (фото pixabay.com, tomekwalecki)