Мужчина подобрал на улице карту и стал фигурантом уголовного дела

40-летний петрозаводчанин обронил банковскую карту на улице. Через какое-то время ему пришло смс-сообщение о списании двух тысяч рублей. Владелец карты сообщил в полицию о краже.

Сотрудники угрозыска пообщались с 39-летним подозреваемым. Петрозаводчанин рассказал, что карту нашел, а разыскивать владельца не стал. По чужой карте он расплатился в магазине за алкоголь, рассказали в пресс-центре МВД.

Фигуранту головного дела грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается. (фото pixabay.com, tomekwalecki)