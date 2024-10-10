10 октября 2024, 20:14
Экономика

Россияне узнали об опасности при оформлении автокредита

При оформлении автокредита россиянину могут навязать лишние услуги

Банк России отметил, что все больше граждан начали жаловаться на проблемы при оформлении автокредитов. Специалисты составят список практик, к которому россияне должны обращаться, чтобы не стать жертвой обмана и не потратить деньги впустую, об этом сообщает агентство «Прайм».

Некоторые автомобили нельзя приобрести в кредит, а некоторые будут стоить намного дороже. Однако при оформлении автокредита и дилеры, и банки навязывают дополнительные услуги, что может обойтись гражданину в большую сумму. 

Например, к таким услугам можно отнести дополнительное сервисное обслуживание, страховку, дополнительное оборудование, карту автолюбителя для помощи на дорогах, gap-страхование, подписки на услуги автосалона и так далее. Если гражданин не соглашается заплатить за эти услуги, ему могут не выдать кредит на автомобиль. 

С целью пресечения обмана будет создан регулятор, который поможет россиянам при оформлении автокредита распорядиться деньгами и оплатить только нужное. Фото: freepik

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