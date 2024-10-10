Россияне узнали об опасности при оформлении автокредита

Банк России отметил, что все больше граждан начали жаловаться на проблемы при оформлении автокредитов. Специалисты составят список практик, к которому россияне должны обращаться, чтобы не стать жертвой обмана и не потратить деньги впустую, об этом сообщает агентство «Прайм».

Некоторые автомобили нельзя приобрести в кредит, а некоторые будут стоить намного дороже. Однако при оформлении автокредита и дилеры, и банки навязывают дополнительные услуги, что может обойтись гражданину в большую сумму.

Например, к таким услугам можно отнести дополнительное сервисное обслуживание, страховку, дополнительное оборудование, карту автолюбителя для помощи на дорогах, gap-страхование, подписки на услуги автосалона и так далее. Если гражданин не соглашается заплатить за эти услуги, ему могут не выдать кредит на автомобиль.

С целью пресечения обмана будет создан регулятор, который поможет россиянам при оформлении автокредита распорядиться деньгами и оплатить только нужное. Фото: freepik