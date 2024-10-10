Некоторые россияне получат надбавку к пенсии в ноябре

В ноябре 2024 года повышение пенсии ждет работников угольной промышленности и гражданской авиации. Выплаты повысят при наработке определенного стажа. Также надбавку к пенсии получат граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет, об этом сообщает РИА Новости.

Доплаты к пенсии получат те сотрудники, кто отработал определенное количество лет в указанных сферах. Для мужчин это 25 лет, для женщин – 20 лет. Если сотрудник перестал работать из-за проблем со здоровьем, то требование к выслуге уменьшается на пять лет. Пенсионеры, которые прекратили работать в октябре, получат индексацию к пенсии.

Граждане, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Таким образом, она составит 16 тысяч рублей в месяц. Также эту сумму могут повысить для жителей Крайнего Севера, в зависимости от районного коэффициента. Фото: piхabay