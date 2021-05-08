Россияне упрекнули чиновников в неоправданно высоких зарплатах

Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», имеющегося в распоряжении агентства..

– Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов, – выяснили исследователи.

Кроме того, почти каждый пятый респондент указал, что слишком много получают юристы, менеджеры по продажам и IT-специалисты.

Нашлись, однако, и те, кто считает богачами врачей и преподавателей. Правда, такое мнение высказали лишь несколько процентов опрошенных. В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов страны.