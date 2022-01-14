Россияне смогут привиться зарубежными вакцинами от COVID-19 в Турции

Власти Турции дали разрешение прививать от ковида иностранных туристов применяемыми в стране вакцинами. Раньше вакцинация была доступна лишь для россиян, имеющих там вид на жительство, передает «Вестник АТОР».

В соответствии с письмом турецкого минздрава, привиться от коронавируса могут туристы, которым уже исполнилось 18 лет. Они должны будут заплатить порядка 400 лир, то есть около 2,2 тысячи рублей.

Прививать будут препаратами Pfizer/BionTech и китайским Sinovac на выбор. Предварительно записываться на вакцинацию не нужно, надо иметь с собой загранпаспорт.

После прививки турист получит цифровой и бумажный сертификат европейского образца. «Зеленый пропуск» также можно будет получить, сделав бустерную дозу Pfizer/BionTech после двух доз «Спутника V». // Фото: neelam279/Pixabay.com