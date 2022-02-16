Россияне с визой и ПЦР-тестом смогут посещать Литву с 31 марта

Путешественники смогут попасть в европейское государстве с визой на руках, а также отрицательным ПЦР-тестов или сертификатом вакцинированного. Визовые центры Литвы возобновили прием заявлений на Шенгенские визы, сообщает АТОР со ссылкой на визового провайдера VFS Global.

С 31 марта туристы смогут посещать Литву при наличии визы, свежего отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации признанным в стране препаратом. Поскольку российские вакцины в стране не признаны, то привитые россияне смогут въехать в Литву просто с ПЦР-тестом. Однако авиасообщение между Россией и Литвой пока не восстановлено.

При подаче документов на визу следует подтвердить, что въезд планируется не ранее 31 марта независимо от цели поездки. Подать документы можно по предварительной записи. Визовые центры находятся в 25 российских городах.

В Литве с начала февраля больше не требуют национальный сертификат или другой документ, связанный с COVID-19, для похода в культурные, развлекательные, туристические и спортивные объекты, бары и рестораны. По-прежнему нужно носить защитные маски или респираторы, а также соблюдать социальную дистанцию. (фото pixabay.com, EvgeniT)