Россияне признались, на что уходит часть рабочего времени
Чаще всего россияне отвлекаются от работы на переписку в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах. Около двух рабочих часов в день на это уходит у трети опрошенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».
«33 процента респондентов признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25 процентов тратят один час, 22 процента — три часа, 11 процентов — менее часа»,
— выяснили специалисты, опросив 2195 жителей страны в возрасте 25-55 лет с 5 по 27 марта.
«Рейтинг» отвлекающих от работы факторов выглядит следующим образом.
- пролистывание новостных лент — 44 процента,
- проверка почты — 42 процента,
- переписка в личных чатах — 42 процента,
- чтение телеграм-каналов — 33 процента,
- телефонные разговоры — 29 процентов,
- онлайн-шопинг — 21 процент,
- сидение в интернете — 13 процентов,
- курение — 11 процентов,
- чтение и комментирование постов в соцсетях — 10 процентов,
- мобильные игры — 5 процентов.
При этом 36 процентов заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок, и бороться со своими привычками они не собираются. 33 процента считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20 процентов говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов.
Не видят способов справиться с «убийством» рабочего времени семь процентов респондентов. Четыре процента считают, что с данной проблемой нужно обращаться в психологу. // Фото: prostooleh / Freepik