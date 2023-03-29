Россияне признались, на что уходит часть рабочего времени

Чаще всего россияне отвлекаются от работы на переписку в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах. Около двух рабочих часов в день на это уходит у трети опрошенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».

«33 процента респондентов признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25 процентов тратят один час, 22 процента — три часа, 11 процентов — менее часа»,

— выяснили специалисты, опросив 2195 жителей страны в возрасте 25-55 лет с 5 по 27 марта.

«Рейтинг» отвлекающих от работы факторов выглядит следующим образом.

- пролистывание новостных лент — 44 процента,

- проверка почты — 42 процента,

- переписка в личных чатах — 42 процента,

- чтение телеграм-каналов — 33 процента,

- телефонные разговоры — 29 процентов,

- онлайн-шопинг — 21 процент,

- сидение в интернете — 13 процентов,

- курение — 11 процентов,

- чтение и комментирование постов в соцсетях — 10 процентов,

- мобильные игры — 5 процентов.

При этом 36 процентов заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок, и бороться со своими привычками они не собираются. 33 процента считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20 процентов говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов.

Не видят способов справиться с «убийством» рабочего времени семь процентов респондентов. Четыре процента считают, что с данной проблемой нужно обращаться в психологу. // Фото: prostooleh / Freepik