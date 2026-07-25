Россияне предпочитают получать кешбэк деньгами

Банк Уралсиб и НАФИ изучили предпочтения россиян при выборе программы лояльности

Уралсиб совместно с Аналитическим центром НАФИ провели исследование, выяснив, какая доля россиян имеет опыт получения кешбэка, а также какой вид кешбэка является для них наиболее предпочтительным.

Более чем две трети россиян (71%) называют кешбэк важным фактором при выборе банковской карты, и примерно такая же доля (69%) – обладает непосредственным опытом пользования программами банковского кешбэка. Среди тех, кто при выборе карточного продукта отдаст приоритет карте с кешбэком, высока доля женщин и семейных россиян – по 74%.

Россияне в большинстве своем предпочитают получать кешбэк деньгами (48%) и только каждый пятый – рассказал о желании получать кешбэк бонусами (20%). Если смотреть на категории трат, за которые россияне хотели бы получать кешбэк, то в Топ-3 предпочтений вошли покупки в продуктовых магазинах (75%), приобретение одежды и обуви (44%) и траты на дом и бытовые товары (40%). Опрошенные мужчины демонстрируют высокий запрос на кешбэк за покупки топлива и другие автомобильные расходы (34%), женщины – за покупки товаров и услуг для здоровья и красоты (34%).

В отношении распоряжения получаемого кешбэка большинство россиян демонстрируют схожее поведение и стремятся не накапливать, а тратить такие начисления от банков (46% россиян тратят с общими деньгами на повседневные покупки, 15% обменивают полученные бонусы на скидки и подарки). Каждый шестой обналичивает свой кешбэк в банкомате (17%), каждый десятый (10%) – переводит его на сберегательный или накопительный счет в банке. 5% россиян направляют кешбэк на погашение задолженности по кредитной карте, 4% – направляют на инвестиционный счет.

Россияне, не пользующиеся программами кешбэка, чаще всего аргументируют это отсутствием интересных предложений (31% среди тех, у кого не было опыта), незнанием о существовании таких программ в банке (24%), или маленьким размером предлагаемого кешбэка (20%).

Запросы и ожидания клиентов сегодня активно используются при создании банковских программ лояльности. «Наличие кешбэка в последнее время стало практически обязательным требованием к карточным продуктам. Поэтому сейчас вопросы кешбэка и программ лояльности лежат не в плоскости вопроса «нужны они или нет», главный вопрос для каждого банка сегодня – каким должен быть кешбэк, чтобы привлечь лучших клиентов. Изучив мнения и потребности клиентов, мы поняли, что уровень клиентской грамотности сегодня значительно вырос, они все меньше верят рекламным лозунгам о кешбэке в 50%, и все больше выбирают варианты с реальными выплатами. Поэтому, разрабатывая свою программу лояльности Уралсиб Бонус, мы пошли по пути честного кешбэка до 3% на все покупки. Фактический уровень начисления кешбэка в программе зависит от того, какие продукты банка есть у клиента, и насколько активно он ими пользуется. Правильность выбранной нами стратегии доказывает то, что число подключенных к программе лояльности Уралсиб Бонус клиентов ежегодно растет более чем на 30%. Мы также ищем и находим партнеров, которые в дополнение к базовому кешбэку в рамках программы Уралсиб Бонус позволяют нашим клиентам получить кешбэк за отдельные покупки до 30%,

– отмечает руководитель Дирекции развития программы лояльности и ко-брендинговых проектов Банка Уралсиб Мария Королева.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре 2023 года. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов Российской Федерации. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 2,45%.

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