Россияне перечислили вещи, которые помогут им стать счастливыми

Россияне назвали вещи, которые сделали бы их счастливее. Как показал опрос сервисов для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и доставки лекарств «Сбер Еаптека», 78% респондентов заявили, что повышение уровня зарплаты сделало бы их счастливее. В целом 93% опрошенных россиян назвали хотя бы одну причину, по которой они могли бы стать счастливее, пишут «Известия».

Например, смена работы осчастливит 43% респондентов, освоение дополнительных знаний - 38%. Еще 30% заявили, что для счастья им нужен хороший отдых, а 19% заявили, что для счастья не хватает обычной прогулки по парку или лесу. 17% заявили, что для счастья им не хватает повышения в должности. Появление нового хобби назвали 16%, а появление нового партнера сделает счастливыми каждого десятого россиянина, или 11% опрошенных. Для 14% россиян источником счастья станет помощь специалиста, для 13% - новые друзья.

Опрос показал, что чаще всего россияне хотели изменений в сфере финансов, здоровья и карьеры. Меньше всего проблем оказалось в семейной жизни и отношениях с партнером и друзьями.

Аналитики на основе ответов создали формулу «волшебной таблетки» счастья для каждого поколения россиян. Например, граждане от 18 до 25 лет чаще всего мечтают о реализации творческого потенциала. Выход они видят в карьерном развитии. Россияне от 25 до 34 лет хотят наладить душевное равновесие и отношения с родными и близкими. Помочь им в этом, как считают представители поколения, может смена сферы деятельности. Для россиян от 42 до 57 сферой, требующей изменений, оказалось здоровье.

В опросе участвовали около 2600 человек старше 18 лет. (фото unsplash.com, Priscilla Du Preez)