12 октября 2023, 15:01
Россияне назвали лучших актера и актрису года
Константин Хабенский и Юлия Пересильд стали фаворитами у российских зрителей
Россияне выбрали лучших актеров и актрис этого года. Результаты опроса ВЦИОМ приводит «Фонтанка».
Так, большинство зрителей отдали свой голос за Константина Хабенского. Немного уступили ему Сергей Безруков и Владимир Машков. На четвертом и пятом местах расположились Сергей Бурунов и Александр Петров.
Среди актрис победила Юлия Пересильд. В тройку лидеров также вошли Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская.
Лучшими фильмами года россияне назвали «Чебурашку» и «Вызов». // Фото: unsplash.com / Jacob Owens