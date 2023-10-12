Россияне назвали лучших актера и актрису года

Россияне выбрали лучших актеров и актрис этого года. Результаты опроса ВЦИОМ приводит «Фонтанка».

Так, большинство зрителей отдали свой голос за Константина Хабенского. Немного уступили ему Сергей Безруков и Владимир Машков. На четвертом и пятом местах расположились Сергей Бурунов и Александр Петров.

Среди актрис победила Юлия Пересильд. В тройку лидеров также вошли Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская.

Лучшими фильмами года россияне назвали «Чебурашку» и «Вызов». // Фото: unsplash.com / Jacob Owens