Цены на водку могут вырасти в России

Производители алкоголя попросили главу Минфина Антона Силуанова повысить минимальные цены на водку с 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Из письма в Минфин следует, что минимальные розничные цены на водку предлагается повысить с 281 рубля до 301 рубля за бутылку емкостью 0,5 литра.

Необходимость повышения цен объясняется ростом акцизов, а также подорожанием тары, ингредиентов и логистики.

В настоящий момент обращение производителей рассматривается в Минфине. // Фото: unsplash.com / Charlotte Harrison