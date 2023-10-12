12 октября 2023, 12:48
Цены на водку могут вырасти в России
Производители алкоголя попросили Минфин повысить минимальные цены на водку
Производители алкоголя попросили главу Минфина Антона Силуанова повысить минимальные цены на водку с 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».
Из письма в Минфин следует, что минимальные розничные цены на водку предлагается повысить с 281 рубля до 301 рубля за бутылку емкостью 0,5 литра.
Необходимость повышения цен объясняется ростом акцизов, а также подорожанием тары, ингредиентов и логистики.
В настоящий момент обращение производителей рассматривается в Минфине. // Фото: unsplash.com / Charlotte Harrison