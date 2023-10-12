Россиянам подсказали, что делать при поступлении денег от незнакомца

Россияне могут быть втянуты в мошенничество, так как аферисты используют схему с переводами. При поступлении денег на банковскую карту от незнакомца ни в коем случае нельзя присваивать эти средства, уверен старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если на банковскую карту «упали» деньги от неизвестного, лучше всего обратиться в банк с заявлением о возврате средств на счет, с которого они поступили. Юрист считает, что это обезопасит гражданина от обвинения в соучастии, пишет «Прайм».

Когда человек получает сообщение о переводе, то лучше проверить, действительно ли на счет пришли средства. Мошенники иногда рассылают сообщения с номера, похожего на банковский, используя IP-телефонию. Обычно это небольшие суммы.

Тот, кто перевел деньги по ошибке, в течение трех лет может обратиться в суд с требованием взыскать сумму как неосновательное обогащение. Поэтому присваивать чужие деньги нельзя. // фото «Петрозаводск говорит»