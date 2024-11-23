Россияне готовятся к Новому году: как рынок изменился рынок клининга

В преддверии новогодних праздников россияне, как правило, планируют навести дома порядок. Однако, высокий темп жизни в городах не всегда позволяет выделить время на эту задачу, поэтому в конце года спрос на клининг стабильно растет.

По данным «Авито Услуг», по итогам октября 2024 года число россиян, готовых делегировать уборку профессионалам, увеличилось на 39% по сравнению с январем этого года. Предложение от исполнителей за аналогичный период выросло на 77%.

При этом спрос на специалистов в сфере клининга наблюдается не только со стороны частных заказчиков, но и со стороны бизнеса. Компании все чаще нанимают этих сотрудников в штат. Работники требуются и клининговым компаниям, сталкивающимся с нехваткой сотрудников при увеличивающемся объеме заказов. Так, согласно данным «Авито Работы», в октябре 2024 года спрос работодателей на специалистов в сфере клининга вырос более, чем в полтора раза — на 67% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным «Авито Услуг», одной из самых популярных клининговых услуг в России перед Новым годом стала генеральная уборка. В октябре 2024 года россияне стали заказывать ее на 53% чаще по сравнению с январем этого года. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тыс. рублей в час.

В условиях дефицита кадров спрос на работников сферы клининга со стороны бизнеса значительно вырос. Одними из самых востребованных специалистов оказались мойщики. По данным «Авито Работы», за год количество вакансий для них выросло в 2,6 раза (+156%). К этой категории относятся мойщики окон, авто, различного оборудования. Как правило, таких специалистов ищут рестораны, химчистки, производства и другие предприятия.

Интерес к услугам мойщиков также растет и среди частных клиентов. Все больше россиян предпочитают обращаться к профессионалам, вместо того, чтобы мыть окна самостоятельно, поэтому специалисты требуются и в сфере услуг. Особенно активно услуги клинеров заказывают в канун праздников — с начала года эта услуга стала популярнее в России почти в 4 раза (+285%). Цены на мойку окон в среднем составляют 750 рублей в час. При этом в среднем зарплата штатного сотрудника составляет 53 276 рублей в месяц при полной занятости.

В топ популярных клининговых услуг также вошли чистка ковров и мягкой мебели — с начала года интерес к этим услугам увеличился на 147% и на 54% соответственно. Эксперты объясняют прирост спроса не только приближением Нового года, но и трендом на осознанное потребление — россияне стараются продлить жизнь вещам и стараются ухаживать за ними: после профессиональной чистки мебель и ковры часто выглядят как новые.

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