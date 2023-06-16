Россиянам указали на вред оливкового масла

Миф о пользе оливкового масла развеяла доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

В оливковом масле содержится большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ) – то, что образуются при соединении белков и жиров с сахарами, пишет РИА Новости.

В среднем 3,94 тысячи КПГ содержит обычно подсолнечное масло. В нем есть витамин Е. Он отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин. По словам специалиста, в оливковом масле 11,9 тысяч КПГ, оно лучше усваивается. Однако полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше.

Павлова считает, что использование только оливкового масла может навредить. Несмотря на его пользу, врач считает, что злоупотреблять им не стоит. // фото unsplash.com