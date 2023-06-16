16 июня 2023, 19:40
Здоровый интерес

Россиянам указали на вред оливкового масла

Врач Зухра Павлова считает, что несмотря на всю пользу оливкового масла, злоупотреблять им не стоит

Миф о пользе оливкового масла развеяла доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

В оливковом масле содержится большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ) – то, что образуются при соединении белков и жиров с сахарами, пишет РИА Новости.

В среднем 3,94 тысячи КПГ содержит обычно подсолнечное масло. В нем есть витамин Е. Он отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин. По словам специалиста, в оливковом масле 11,9 тысяч КПГ, оно лучше усваивается. Однако полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше.

Павлова считает, что использование только оливкового масла может навредить. Несмотря на его пользу, врач считает, что злоупотреблять им  не стоит. // фото unsplash.com

Обсудить
Метки: 
оливковое масло
витамин Е
зухра павлова