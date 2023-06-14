Как лучше питаться летом, посоветовал Роспотребнадзор

Летом организму нужны более легкие блюда, поэтому меню лучше пересмотреть. Об этом россиян предупредили специалисты Роспотребнадзора в Telegram-канале ведомства.

При этом лучше перейти и на особый режим питания.

- Завтракать желательно до 8 утра, обедать – до полудня, а ужинать не позже 18-19 часов,

- говорится в сообщении.

Количество калорий надо уменьшить, причем за счет жировой части рациона. В него лучше добавить больше сырых овощей.

- Идеальное блюдо летом – это салат, только заправляйте его не майонезом, а домашним йогуртом, сметаной, растительными маслами или соком цитрусовых,

- отметили специалисты.

Роспотребнадзор также рекомендует добавлять в блюда меньше соли, больше пить воды.

Источником витаминов и антиоксидантов станут ягоды и фрукты, которые оптимально есть по утрам. Кисломолочные продукты тоже следует употреблять каждый день. // фото: www.freepik.com