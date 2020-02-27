Россиянам разъяснили порядок назначения пособий на детей

В министерстве труда разъяснили учет доходов при назначении пособия на детей до трех лет. Ежемесячные выплаты на первого и второго детей семьям с низкими доходами, полученные в предыдущем году, не должны учитываться в доходе семьи при обращении за назначением выплат на следующий год, передает РИА Новости.

Министерство направило в регионы письмо с разъяснениями порядка расчета среднедушевого дохода семьи для назначения органами социальной защиты выплат. При возникновении споров россияне могут обратиться в общественную приемную ведомства.

Ежемесячные выплаты полагаются семьям с детьми до трех лет, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Средний размер выплаты составляет 12 тысяч, но зависит от уровня прожиточного минимума конкретного региона.