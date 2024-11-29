Россиянам рассказали, кому не стоит есть овсянку

Диетолог Антон Поляков рассказал, кому лучше отказаться от употребления овсянки. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметил врач, овсянку не стоит есть людям с непереносимостью глютена, так как этот продукт может усилить воспалительные процессы в организме.

В то же время овсянка полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта благодаря своему обволакивающему свойству. Также этот продукт питает организм энергией.

Также доктор подчеркнул, что на завтрак не стоит есть одну овсянку. Эта каша станет хорошим дополнением к яйцам или продуктам, содержащим полезные жиры. Также овсянка может быть перекусом перед обедом или ранним ужином, отметил Поляков. // Фото: unsplash.com / Sheelah Brennan