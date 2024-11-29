29 ноября 2024, 21:14
Россиянам рассказали, кому не стоит есть овсянку
Врач объяснил, что от овсянки стоит отказаться при непереносимости глютена
Диетолог Антон Поляков рассказал, кому лучше отказаться от употребления овсянки. Слова специалиста приводит aif.ru.
Как отметил врач, овсянку не стоит есть людям с непереносимостью глютена, так как этот продукт может усилить воспалительные процессы в организме.
В то же время овсянка полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта благодаря своему обволакивающему свойству. Также этот продукт питает организм энергией.
Также доктор подчеркнул, что на завтрак не стоит есть одну овсянку. Эта каша станет хорошим дополнением к яйцам или продуктам, содержащим полезные жиры. Также овсянка может быть перекусом перед обедом или ранним ужином, отметил Поляков. // Фото: unsplash.com / Sheelah Brennan