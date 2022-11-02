Россиянам раскрыли порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации

В России не менялись правила и порядок получения загранпаспортов на фоне частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

Чиновник отметил, что порядок выдачи загранпаспортов, а также основания, по которым в выдаче паспорта может быть отказано, установлены федеральным законом от 1996 года. Изменения в этот порядок не вносились.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября после опубликования соответствующего указа Владимира Путина. В конце октября Минобороны заявило об окончании мобилизационных мероприятий. В Кремле отметили, что отдельного указа президента об окончании мобилизации не будет. Фото: unsplash.com