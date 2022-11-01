01 ноября 2022, 15:33
Россия

Денежное довольствие военнослужащим повысили в России

Выплаты военным проиндексированы на 4%

В России с 1 октября увеличено денежное довольствие военнослужащих. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19 с половиной процентов», - заявил министр.

Напомним, в России 1 ноября начался осенний призыв. В Вооруженные силы планируют призвать 120 тысяч новобранцев. Фото: ria.ru

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Метки: 
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денежное довольствие
Сергей Шойгу
Минобороны
вооруженные силы