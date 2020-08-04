Россиянам продают авиабилеты по закрытым из-за COVID-19 направлениям

Авиакомпании продают билеты на рейсы в страны, улететь в которые из России из-за коронавируса в настоящее время невозможно. Сообщения граждан дошли до Федеральной антимонопольной службы.

ФАС направила письмо в Минтранс, указав на риски для россиян в связи с продажей авиабилетов по закрытым направлениям, передает РИА Новости. Рейсы могут отменять из-за отсутствия разрешения на международный полет, а вместо возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагают ваучеры.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами на фоне пандемии было прекращено с 27 марта. Исключение было сделано для вывозных рейсов, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных, а также ряда других.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение лишь с Великобританией, Турцией и Танзанией.