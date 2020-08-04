Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о введении надбавки для военнослужащих. Она коснется более 45 тысяч человек и, в среднем, составит около 23 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, надбавку получат отдельные категории военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления Генерального штаба и ракетных войск стратегического назначения.

Шойгу также отметил, что выплаты устанавливаются от оклада по воинской должности (для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%, для солдат - 120%). Министр потребовал от командиров обеспечить своевременные выплаты денег личному составу.