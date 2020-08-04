04 августа 2020, 13:57
Россия

Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных

Средний размер надбавки, которую установили для 45 тысяч военнослужащих, составил 23 тысячи рублей

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о введении надбавки для военнослужащих. Она коснется более 45 тысяч человек и, в среднем, составит около 23 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, надбавку получат отдельные категории военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления Генерального штаба и ракетных войск стратегического назначения.

Шойгу также отметил, что выплаты устанавливаются от оклада по воинской должности (для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%, для солдат - 120%). Министр потребовал от командиров обеспечить своевременные выплаты денег личному составу.

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Метки: 
Сергей Шойгу
Минобороны РФ
надбавка
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деньги