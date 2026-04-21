Россиянам пригрозили штрафами за ремонт в обеденное время

За проведение ремонтных работ в обеденное время россиянам грозит серьезный штраф. Об этом рассказала кандидат юридических наук Татьяна Лахтина, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила эксперт, в некоторых регионах запрещено шуметь с 13 до 15 часов. Нарушителям грозит штраф в 1000-2000 рублей. Для должностных лиц взыскание вырастет до 4000-8000 рублей, а для юридических - до 40-80 тысяч рублей.

