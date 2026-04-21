Редактору российского СМИ дали пять лет колонии

В Екатеринбурге вынесен приговор главному редактору издания ura.ru. Мужчина отправлен в колонию, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в период с мая 2024 года по март 2025 года журналист платил деньги за криминальные сводки. Получателем платежей был сотрудник полиции. Это признали взяткой.

