21 апреля 2026, 09:16
Редактору российского СМИ дали пять лет колонии
На Урале вынесен приговор главному редактору местного медиа
В Екатеринбурге вынесен приговор главному редактору издания ura.ru. Мужчина отправлен в колонию, сообщает РИА Новости.
По данным источника, в период с мая 2024 года по март 2025 года журналист платил деньги за криминальные сводки. Получателем платежей был сотрудник полиции. Это признали взяткой.
